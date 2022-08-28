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Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» стали победителями Гильдии менеджеров по локациям
Сегодня в 10:59

Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» получили награды от Гильдии менеджеров по локациям (LMGI). Об этом сообщает Variety.

«Наследники», часть третьего сезона которых снималась в Италии, получили награду за выдающиеся локации в современном телесериале. «Очень странные дела» — как исторический телесериал, действие которого разворачивается в 1980-х.

Претенденты на награды прошлого сезона «Дом Gucci» и «Не время умирать» тоже получили свои награды. Фильм Ридли Скотта, снятый в Италии, отметили за выдающиеся локации в историческом фильме. Фильм о Джеймсе Бонде, снятый в Лондоне, Норвегии и на Ямайке, наградили за выдающиеся места в современном кино.

Менеджер по подбору локаций Майк Фантазия отдельно удостоил режиссера Мартина Скорсезе премией Евы Монли, кенийского режиссера.

Менеджер по подбору локаций (или локейшн-менеджер) занимается поиском и подготовкой мест для съемок. Узнать об этой профессии поподробнее можно в этом подскате.

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