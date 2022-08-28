Власти Майами выкупают у горожан оружие для передачи Украине

Власти Майами запустили программу по выкупу оружия у жителей города для передачи Украине. Об этом сообщается в твиттере мэрии.

Программу организовал департамент полиции Майами. Из условий следует, что за сдачу пистолета человек получит подарочный сертификат на 50 долларов, за ружье или дробовик — 100 долларов, за оружие с калибром 223, 5,56×45 и 7,62 мм — 150.

24 августа США направили Украине 2,9 млрд долларов в рамках третьего пакета военной помощи. По словам президента страны Джо Байдена, на эти деньги республика сможет закупить системы противовоздушной обороны, противоракетные беспилотные воздушные системы и радары.

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