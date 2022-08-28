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В Москве зафиксировали увеличение количества смога и ухудшение видимости
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Семь метеостанций зафиксировали увеличение количества смога в Москве и Подмосковье. Об этом РИА «Новости» сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«География дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась. Кроме базовой метеостанции ВДНХ Москвы — видимость 5 километров — дым отмечают на метеостанции в центре столицы, „Балчуге“, видимость составляет 4 километра», — заявил Тишковец.

В Наро-Фоминске, Серпухове и Дмитрове видимость составляет до 4 километров. В Коломне — 5,5 километра, в Домодедове — 4,6 километра.

Корреспонденты агентства отмечают, что ухудшение видимости и качества воздуха наблюдаются на юге столицы, на юго-западе, в районе Коньково, и на востоке, в районах Новокосино и Перово. В западной части города — сильное ухудшение видимости.

«Сегодня очень сильно чувствуется запах и смог, болит голова», — рассказала телеграм-каналу «Осторожно, Москва» жительница одного из районов.

Жители столичного региона начали жаловаться на смог после разрастания природных пожаров в Рязанской области. За последние сутки их площадь выросла на 300 гектар. По состоянию на 28 августа площадь лесных пожаров в регионе составляет 19,576 тыс. гектаров.

В настоящее время в Рязанской области действуют шесть активных пожаров. Из них половина — на особо охраняемых природных территориях.

Однако синоптики обещают улучшение экологической ситуации в Москве вечером 29 августа. Смог и запах гари должны уменьшится благодаря дождям и грозам. Также начнет меняться направление ветра, который приносил в столицу продукты горения от пожаров в Рязанской области.

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