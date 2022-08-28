Реклама
Новости
Англоязычную версию издания «Холод» раскритиковали в сети. Его название созвучно с Голодомором
14:10
Netflix/Twitter
Сериалы «Наследники» и «Очень странные дела» стали победителями Гильдии менеджеров по локациям
13:59
Власти Майами выкупают у горожан оружие для передачи Украине
13:28
В Москве зафиксировали увеличение количества смога и ухудшение видимости
13:11
Dell ушел из России еще в середине августа
12:42
Утекли данные зарегистрированных пользователей онлайн-кинотеатра Start
11:46
ЧГТРК «Грозный»/YouTube
Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации
10:53
Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
09:42
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
08:52
Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала
вчера в 21:07
Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины
вчера в 20:35
В Великобритании молодожены пригласили на свадьбу Киану Ривза — и он пришел
вчера в 20:20
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
вчера в 19:07
Пугачева вернулась в Россию, Joji назвал дату выхода нового альбома и другие новости дня
вчера в 18:47
Дайджест
РБК: власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
вчера в 16:53
Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. В будущем они могут выбрать его преемника
вчера в 16:27
Воронин Денис/Агентство «Москва»
Москва бьет температурные рекорды на протяжении трех дней подряд
вчера в 15:57
Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия
вчера в 15:53
Посольство России опубликовало карикатуру Ложкина в ответ на статью La Repubblica
вчера в 15:12
В России разрабатывают аналогичную «Пушкинской карте» программу покупки книг
вчера в 15:10
Dell ушел из России еще в середине августа
Сегодня в 09:42

Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел с российского рынка в середине августа. Об этом сообщает Reuters.

Dell приостановил продажи в России 26 февраля, занимая к тому моменту первое место по объемам поставок серверов в страну (21%). 26 августа появилась информация, что компания уходит из страны и увольняет порядка полусотни сотрудников российского подразделения.

«Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму», — заявил информагентству представитель Dell Майк Симьенас.

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак говорил, что большинство инженеров поддержки и сотрудников центра исследований и разработки Dell в Петербурге и Москве получили предложения о работе от российских компаний.

В мае суд арестовал на счетах российского подразделения Dell 778,5 млн рублей по иску компании «Талмер». Последняя сообщила, что внесла аванс ООО «Делл» за услуги по техподдержке облачных сервисов американской VMware в России, но эти услуги так и не получила.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Василий Шпак
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение