Dell ушел из России еще в середине августа

Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell ушел с российского рынка в середине августа. Об этом сообщает Reuters.

Dell приостановил продажи в России 26 февраля, занимая к тому моменту первое место по объемам поставок серверов в страну (21%). 26 августа появилась информация, что компания уходит из страны и увольняет порядка полусотни сотрудников российского подразделения.

«Еще в феврале мы приняли решение не продавать, не обслуживать и не поддерживать продукцию в России, Беларуси, Донецкой и Луганской областях Украины, в дополнение к уже находящемуся под эмбарго Крыму», — заявил информагентству представитель Dell Майк Симьенас.

Замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак говорил, что большинство инженеров поддержки и сотрудников центра исследований и разработки Dell в Петербурге и Москве получили предложения о работе от российских компаний.

В мае суд арестовал на счетах российского подразделения Dell 778,5 млн рублей по иску компании «Талмер». Последняя сообщила, что внесла аванс ООО «Делл» за услуги по техподдержке облачных сервисов американской VMware в России, но эти услуги так и не получила.

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