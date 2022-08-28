Реклама
Новости
Кадыров выступил против отпусков для военных во время спецоперации
10:53
Reuters: два корабля ВМС США вошли в Тайваньский пролив впервые после визита Пэлоси на остров
09:42
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
08:52
Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала
вчера в 21:07
Путин поручил выплатить до 20 тыс. рублей «вынужденно прибывшим на территорию РФ» жителям Украины
вчера в 20:35
В Великобритании молодожены пригласили на свадьбу Киану Ривза — и он пришел
вчера в 20:20
Адвокаты основателя WikiLeaks обжаловали решение Великобритании о его экстрадиции
вчера в 19:07
Пугачева вернулась в Россию, Joji назвал дату выхода нового альбома и другие новости дня
вчера в 18:47
Дайджест
РБК: власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
вчера в 16:53
Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. В будущем они могут выбрать его преемника
вчера в 16:27
Воронин Денис/Агентство «Москва»
Москва бьет температурные рекорды на протяжении трех дней подряд
вчера в 15:57
Алла Пугачева вернулась в Россию спустя полгода отсутствия
вчера в 15:53
Посольство России опубликовало карикатуру Ложкина в ответ на статью La Repubblica
вчера в 15:12
В России разрабатывают аналогичную «Пушкинской карте» программу покупки книг
вчера в 15:10
Joji анонсировал выход третьего альбома «Smithereens» и выложил новый трек «Yukon (Interlude)»
вчера в 14:13
1 сентября вход в Эрмитаж и Главный штаб для школьников и студентов будет бесплатным
вчера в 13:18
Сотни артистов, футуристичные инсталляции и новые сцены: как прошел Signal 2022
вчера в 12:44
Центробанк смягчил правила продажи наличной валюты населению
вчера в 12:04
Лидер Future Islands Сэм Херринг стал приглашеннным вокалистом в треке электронного проекта Amtrac
вчера в 11:23
Jim Dyson/Contributor/Getty Images Europe
LCD Soundsystem вернутся с первой за 5 лет песней. Она станет саундтреком к «Белому шуму» Баумбаха
вчера в 10:09
«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety
Сегодня в 05:52

Редакторы Variety подготовили список из 24 самых худших финалов сериалов в истории. Они расписали, чем конкретно остались недовольны они и фанаты.

«Любой тележурналист (и олимпийский гимнаст) скажет вам, что приземлиться непросто. Придумать финал сериала, который завершает незавершенные дела, закрывает арки персонажей и отвечает на скопившиеся вопросы в оригинальной, приятной, заставляющей задуматься манере, которая не прибегает к утомительным тропам, остается верной корням шоу и умиротворяет толпы фанатов — это геркулесова задача», — пишут составители списка.

Variety отмечает, что некоторые могут быть не согласны с тем, что концовка оказалась худшей, и признает, что даже внутри редакции были разночтения (оригинальный материал написан по принципу защита—критика концовки). Но все же список есть, и сериалы в нем идут в случайном порядке, а не от лучшего к худшему.

Могут быть спойлеры

  • «Клан Сопрано»

«Когда экран погас, мы все закричали в почти пустом отделе новостей, думая, что кабель вышел из строя. Да, это стало клише, я знаю! Но это действительно произошло! Началась паника, все задавались вопросом, как Мэри [Макнамара, критик Los Angeles Times] напишет рецензию, не зная, умер ли Тони. Потом мы все-таки поняли, что это было сделано преднамеренно. Эта ярость всегда будет ассоциироваться у меня с финалом „Клан Сопрано“».

  • «Игра престолов»

«Финальный эпизод (возможно, и весь последний сезон) „Игры престолов“ был непростительно неряшливым, с поспешным скатыванием к фашизму Дейнерис (Эмилия Кларк) — и это могло бы быть интересным, если бы у персонажа был какой‑то реальный путь к этому состояния. В значительной степени не самые хорошие концовки историй других актеров — от изгнания Джона Сноу (Кит Харингтон) до Арьи (Мэйси Уильямс), решившей бросить свою семью, чтобы исследовать мир по причинам, которые едва ли были объяснены. И, конечно же, после восьми сезонов споров фанатов о том, кто в конечном итоге займет Железный трон, корона Вестероса досталась одному из персонажей, который меньше всего сделал для того, чтобы заслужить этот титул».

  • «Декстер»

«Три слова: он стал лесорубом».

  • «Остаться в живых»

«Никто не надеялся, что в финале ответят на все вопросы, накопившиеся за шесть сезонов. Но решение превратить эпизоды с флешбеками в своего рода чистилище, хоть тематически и уместно, оказалось троллингом всех (неверных) фанатских теорий о том, что выжившие с рейса 815 все это время были мертвы. Кроме того, этот храм, наполненный светом, слишком напоминал дешевую декорацию, критически подрывая ощущение большой кульминации для одного из самых захватывающих и ожидаемых телешоу всех времен».

  • «Сайнфелд»
  • «Звездный крейсер „Галактика“»
  • «Как я встретил вашу маму»
  • «Динозавры»
  • «Настоящая кровь»
  • «Розанна»
  • «Безумцы»
  • «Секретные материалы»
  • «Два с половиной человека»
  • «Девочки»
  • «Сплетница»
  • «Квантовый скачок»
  • «Северная сторона»
  • «Доктор Хаус»
  • «Клиника»
  • «Убивая Еву»
  • «Девочки Гилмор»
  • «Озарк»
  • «Сент-Элсвер»
  • «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена»
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Эмилия КларкДжон Сноу
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение