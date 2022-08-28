«Сопрано», «Игра престолов» и «Декстер»: 24 сериала с худшими финалами по версии Variety

Редакторы Variety подготовили список из 24 самых худших финалов сериалов в истории. Они расписали, чем конкретно остались недовольны они и фанаты.

«Любой тележурналист (и олимпийский гимнаст) скажет вам, что приземлиться непросто. Придумать финал сериала, который завершает незавершенные дела, закрывает арки персонажей и отвечает на скопившиеся вопросы в оригинальной, приятной, заставляющей задуматься манере, которая не прибегает к утомительным тропам, остается верной корням шоу и умиротворяет толпы фанатов — это геркулесова задача», — пишут составители списка.

Variety отмечает, что некоторые могут быть не согласны с тем, что концовка оказалась худшей, и признает, что даже внутри редакции были разночтения (оригинальный материал написан по принципу защита—критика концовки). Но все же список есть, и сериалы в нем идут в случайном порядке, а не от лучшего к худшему.

Могут быть спойлеры

«Клан Сопрано»

«Когда экран погас, мы все закричали в почти пустом отделе новостей, думая, что кабель вышел из строя. Да, это стало клише, я знаю! Но это действительно произошло! Началась паника, все задавались вопросом, как Мэри [Макнамара, критик Los Angeles Times] напишет рецензию, не зная, умер ли Тони. Потом мы все-таки поняли, что это было сделано преднамеренно. Эта ярость всегда будет ассоциироваться у меня с финалом „Клан Сопрано“».

«Игра престолов»

«Финальный эпизод (возможно, и весь последний сезон) „Игры престолов“ был непростительно неряшливым, с поспешным скатыванием к фашизму Дейнерис (Эмилия Кларк) — и это могло бы быть интересным, если бы у персонажа был какой‑то реальный путь к этому состояния. В значительной степени не самые хорошие концовки историй других актеров — от изгнания Джона Сноу (Кит Харингтон) до Арьи (Мэйси Уильямс), решившей бросить свою семью, чтобы исследовать мир по причинам, которые едва ли были объяснены. И, конечно же, после восьми сезонов споров фанатов о том, кто в конечном итоге займет Железный трон, корона Вестероса досталась одному из персонажей, который меньше всего сделал для того, чтобы заслужить этот титул».

«Декстер»

«Три слова: он стал лесорубом».

«Остаться в живых»

«Никто не надеялся, что в финале ответят на все вопросы, накопившиеся за шесть сезонов. Но решение превратить эпизоды с флешбеками в своего рода чистилище, хоть тематически и уместно, оказалось троллингом всех (неверных) фанатских теорий о том, что выжившие с рейса 815 все это время были мертвы. Кроме того, этот храм, наполненный светом, слишком напоминал дешевую декорацию, критически подрывая ощущение большой кульминации для одного из самых захватывающих и ожидаемых телешоу всех времен».

«Сайнфелд»

«Звездный крейсер „Галактика“»

«Как я встретил вашу маму»

«Динозавры»

«Настоящая кровь»

«Розанна»

«Безумцы»

«Секретные материалы»

«Два с половиной человека»

«Девочки»

«Сплетница»

«Квантовый скачок»

«Северная сторона»

«Доктор Хаус»

«Клиника»

«Убивая Еву»

«Девочки Гилмор»

«Озарк»

«Сент-Элсвер»

«Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена»

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