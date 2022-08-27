Гостиница в Донецке, где остановилась Барановская, попала под обстрел. Ведущая не пострадала

Гостиница Park Inn в Донецке, в которой остановилась телеведущая Юлия Барановская, попала под обстрел. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее директора Петра Шекшеева.

«Park Inn — это гостиница, где останавливаются все московские гости, самая тихая часть Донецка, попала под обстрел. Всех спустили в убежище в подвал, они там просидели около часа, если быть точным, 45 минут», — заявил Шекшеев.

По его словам, взрывы раздались ночью, около пяти утра. Юлия Барановская не пострадала, об остальных постояльцах он ничего не сказал.

«В 10-20 м от отеля и воронки, и покореженные машины, и горящее дерево, и оборванные линии электропередачи. Она к этому достаточно привыкшая, она уже четыре месяца там. И на передовой была», — добавил директор.

Как уточнил Петр Шекшеев, в Донецке Барановская работает над проектом «Женщины Донбасса», посвященный 30 женщинам и историям их жизни за последние 8,5 лет.

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