Канадский актер Киану Ривз («Джон Уик», «Матрица») внезапно пришел на свадьбу своих поклонников в Великобритании. Об этом пишет Newsweek.

По словам невесты, Никки Роднайт, ее жених Джеймс встретил Киану Ривза в баре отеля в Нортгемптоншире, где и проходила свадьба. Мужчина не упустил возможности пообщаться с актером и между делом пригласил его на торжество.

Молодожены не были уверены, что Ривз придет на мероприятие, но уже были рады, что Джеймс поболтал с кумиром. Спустя час сотрудник отеля пришел сообщить Роднайтам, что на выходе их ждет особый гость.

«Это было захватывающе. Я пошла поздороваться и представиться, предложила ему выпить — он отказался, сказав, что у него был долгий перелет и он не задержится надолго. Но он был таким добрым и дружелюбным, поздравил нас с нашей свадьбой», — заявила Никки.

Молодожены сделали несколько фотографий с актером. Мама Никки в этот момент настаивала, чтобы все кричали «Скорость», пока она делает снимки.

«Мы сильно посмеялись над этим. [Скорость — это] один из его старых фильмов. Да, мы все большие поклонники. Мне очень понравилась „Матрица“, а еще я безумно люблю картины про Джона Уика. В общем, это было очень круто», — рассказала невеста.

Никки пришла к выводу, что самый важный день в ее жизни выдался идеальным. По ее словам, это очень яркое воспоминание, но это только начало их с Джеймсом приключений.

расскажите друзьям