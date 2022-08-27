Пугачева вернулась в Россию, Joji назвал дату выхода нового альбома и другие новости дня

Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что напавший на Игоря Каляпина майор полиции был уволен из МВД после инцидента. Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровья.

Посольство России в Риме опубликовало картину Васи Ложкина с подписью «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету „Репубблика“». Так дипмиссия отреагировала на статью La Repubblica о «сотруднице ГРУ», которая, по словам журналистов, собирала информацию в Италии.

В России временно прекратили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет. Причиной стала «необходимость переформатирования электронного носителя». Как долго паспорта не будут оформляться, не уточняется.

ЦБ разрешил российским банкам продавать гражданам доллары и евро, полученные из разных источников, а не только поступившие в кассы от физлиц. Смягченные правила действуют до 9 сентября.

Алла Пугачева вернулась в Россию. Вместе с семьей она провела последние полгода за рубежом — сначала в Израиле, а потом в Латвии.

Российские власти обсудят сокращение времени авиаперелетов в Сочи и Турцию. В частности, из закрытой после 24 февраля воздушной зоны на юге России могут исключить маршрут шириной 10 километров, что сократит перелет из Внуково в Сочи на 20 минут.

Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов, большинство из которых в будущем смогут участвовать в выборах его преемника. Ими станут священники из Сингапура, Бразилии, Нигерии и других стран.

В России разрабатывают аналогичную «Пушкинской карте» программу покупки книг. Она будет называться «Гоголевская карта», и, вероятно, сперва с ее помощью можно будет приобрести только электронные издания.

Netflix закрыл сериал «Обитель зла» после первого сезона из‑за недостаточно высоких рейтингов. Проект дебютировал на платформе 14 июля.

Вышел новый трейлер сериала «Винчестеры» — приквела шоу «Сверхъестественное». В ролике показаны фрагменты из военного прошлого Джона Винчестера, а также встреча с будущей матерью его сыновей.

Joji выпустит свой третий студийный альбом «Smithereens» 4 ноября. А пока можно послушать новую песню «Yukon (Interlude)», которая будет на пластинке, и посмотреть клип на нее.