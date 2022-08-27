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РБК: власти обсудят сокращение времени перелетов в Сочи и Турцию
Сегодня в 13:53

Российские власти обсудят сокращение времени авиаперелетов в Сочи и Турцию, сообщает РБК со ссылкой на источники в пяти авиакомпаниях.

Из закрытой после 24 февраля воздушной зоны на юге России планируют исключить маршрут шириной 10 километров. Этот шаг позволит сделать перелет в Сочи более прямым.

Время полета туда из Внуково, предварительно, сократится более чем на 20 минут, обратно — на 10 минут, прогнозирует один из собеседников издания.

Насколько может сократиться перелет в турецкие аэропорты, не уточняется. Источник РБК отмечает, что авиакомпании только приступили к штурманским расчетам.

Два источника уточняют, что инициативу обсудят на разъяснительном совещании с представителями авиакомпаний по организации полетов из центральных областей на юг России в обход воздушного пространства Казахстана.

Росавиация 24 февраля запретила полеты в ряд южных городов России. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. С тех пор запрет неоднократно продлевался, эти авиаузлы остаются закрытыми.

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Международный аэропорт ВнуковоРосавиация
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