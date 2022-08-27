Папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов. В будущем они могут выбрать его преемника

Глава католической церкви папа римский Франциск назначит 20 новых кардиналов, большинство из которых в дальнейшем могут участвовать в выборах его преемника, пишет The Guardian.

Кардинал — второе в католической иерархии духовное лицо. Одна из его функций — выбор нового папы. Британская газета уточняет, что в этом процессе сможет участвовать абсолютное большинство новых кардиналов — 16 из 20.

Это будут священники из Сингапура, Бразилии, Нигерии и других стран. Издание уточняет, что ряд из них имеет «прогрессивные взгляды», однако не приводит подробностей.

В июле Франциск допустил возможность ухода со своего поста из‑за проблем с коленным суставом: он часто передвигается в коляске и полагает, что не сможет совершать пастырские визиты так же активно, как раньше

Папа римский рассказал, что не намерен делать операцию на колене, хотя врачи предлагали ему такую опцию. «Анестезия — это не игрушка, поэтому я думаю, что операция мне не подходит», — сказал он. В 2021 году после операции на кишечнике у Франциска возникли осложнения, связанные с анестезией.

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