Москва бьет температурные рекорды на протяжении трех дней подряд

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Сегодня в 12:57

Москва продолжает обновлять температурные рекорды, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро.

Так, воздух на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, к 13:00 27 августа прогрелся до 30,6 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1969 году — он составил 30,2°C.

Абсолютный рекорд для этого дня принадлежит 27 августа 1897 года: тогда была зафиксирована температура 34,7 градуса.

Ожидается, что в течение дня воздух в Москве прогреется до 31-33 градусов тепла. Нынешний август на пять градусов теплее среднеклиматической нормы, сообщили в метеобюро столицы.

Вчера, 26 августа, был побит рекорд 1969 года (температура достигла 31,9°C), позавчера — 1988-го (31,3°C). В столичном регионе до 28 августа включительно действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Самым жарким днем московского лета в 2022 году пока остается 11 июля. Тогда воздух прогрелся до 32,8 градуса по Цельсию. Рекорд для этой даты побит не был: он был установлен в 1996 году, когда столбик термометра поднялся до 35,6°C.

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