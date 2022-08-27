Москва бьет температурные рекорды на протяжении трех дней подряд

Москва продолжает обновлять температурные рекорды, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные столичного метеобюро.

Так, воздух на главной метеостанции города, расположенной на ВДНХ, к 13:00 27 августа прогрелся до 30,6 градуса по Цельсию. Предыдущий рекорд для этой даты был установлен в 1969 году — он составил 30,2°C.

Абсолютный рекорд для этого дня принадлежит 27 августа 1897 года: тогда была зафиксирована температура 34,7 градуса.

Ожидается, что в течение дня воздух в Москве прогреется до 31-33 градусов тепла. Нынешний август на пять градусов теплее среднеклиматической нормы, сообщили в метеобюро столицы.

Вчера, 26 августа, был побит рекорд 1969 года (температура достигла 31,9°C), позавчера — 1988-го (31,3°C). В столичном регионе до 28 августа включительно действует предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности.

Самым жарким днем московского лета в 2022 году пока остается 11 июля. Тогда воздух прогрелся до 32,8 градуса по Цельсию. Рекорд для этой даты побит не был: он был установлен в 1996 году, когда столбик термометра поднялся до 35,6°C.

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