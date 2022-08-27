Посольство России опубликовало карикатуру Ложкина в ответ на статью La Repubblica

Посольство России в Риме в своем телеграм-канале опубликовало коллаж с картиной Васи Ложкина в ответ на статью в итальянской газете La Repubblica и других изданиях о «сотруднице ГРУ», которая предположительно собирала информацию в Италии.

В основе картинки — карикатура Ложкина «Привет от Кибальчиша». На ней испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием.

В публикации посольства картина появилась в сопровождении подписи «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету „Репубблика“».

Так российское посольство отреагировало на статью La Repubblica о некой Марии Аделе, которая, по словам журналистов издания, под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО и несколько лет получала ценную информацию из разных европейских стран.

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