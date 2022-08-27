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«Дом дракона» посмотрели уже более 20 млн раз. Это в два раза больше рекорда HBO
Сегодня в 11:02

Первый эпизод сериала «Дом дракона», приквела «Игры престолов», собрал уже более 20 млн просмотров с момента релиза — то есть менее, чем за неделю. Об этом пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на стриминговую платформу HBO Max.

«Мы очень гордимся тем, чего добилась вся команда первого сезона „Дома дракона“. Наш феноменальный актерский состав и съемочная группа приняли серьезный вызов, и превзошли все ожидания, представив шоу, которое уже зарекомендовало себя как обязательное для просмотра», — заявила исполнительный вице-президент HBO Франческа Орси.

Премьера первой эпизода «Дома драконов» состоялась 21 августа. Уже спустя два дня, 23 августа, стало известно, что эпизод посмотрели 9,9 млн раз. Уже этот показатель был рекордным для HBO Max среди дебютных серий новых сериалов.

Вторым по популярности у HBO является сериал «Эйфория» с Зендаей в главной роли. Премьерный эпизод шоу посмотрели 2,4 млн человек — на 76% меньше по сравнению с результатом «Дома дракона».

Дебют «Игры престолов» в 2011 году собрал у экранов 4,2 млн зрителей. А вот премьеру восьмого, последнего сезона, смотрели 17,9 млн человек. И хотя не очень справедливо сравнивать первый сезон с финальным, «Дома дракона» уже бьет эти рекорды, и все еще впереди — сериал уже официально продлили.

«Дом дракона» основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Мартина, действие которой разворачивается за двести лет до «Игры престолов». Сюжет сериала сконцентрирован на «Танце драконов» — гражданской войне, которая начинается из‑за борьбы за власть между двумя ветвями дома Таргариенов.

Шоураннерами сериала стали Мигель Сапочник и Райан Кондал, которые работали над «Игрой престолов». Главные роли в «Доме дракона» сыграли Падди Консидайн, Оливия Кук, Мэтт Смит, Эмма Д’Арси, Фабьен Франкель, Рис Иванс, Стив Туссен, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

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