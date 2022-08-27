Joji анонсировал выход третьего альбома «Smithereens» и выложил новый трек «Yukon (Interlude)»

Американский альтернативный поп-музыкант Joji (настоящее имя — Джордж Миллер) анонсировал выход третьего альбома «Smithereens — он увидит свет 4 ноября. Об этом сообщает The Line of Best Fit.

Он также опубликовал новую композицию «Yukon (Interlude)» и видео на нее. Режиссерами клипа стали Алекс Ли и Кайл Уайтман, также известные как BRTHR. Они же сняли, например, ролик Граймс «Shinagami Eyes» и «Chemtrails Over the Country Club» Ланы Дель Рей.

По данным сайта Genius, в треклист «Smithereens» также попадет песня «Glimpse of Us». Она вышла в июне и стала первой записью музыканта за два года.

Вторая пластинка Joji «Nectar» была опубликована в сентябре 2020-го. Музыкальная редакция «Афиши Daily» так отзывалась о ней: «Программные рыдания в три ручья под разливные хитромудрые синтезаторы вдруг разбавляют староверская баллада в духе сборников „Romantic Collection“ (первый трек „Ew“), „Tick Tock“, где в Джорджа Миллера будто бы вселяется кто‑то из дуэта Miyagi & Andy Panda, и „Run“, где в конце гитара вдруг возьми и заскули, как у Гэри Мура в старину».

Дебютный альбом Миллера под псевдонимом Joji «Ballads 1» увидел свет в 2018 году. Этому релизу предшествовали несколько записей под именем Pink Guy — они имели скорее юмористическую окраску.

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