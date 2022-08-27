Лидер Future Islands Сэм Херринг стал приглашеннным вокалистом в треке электронного проекта Amtrac

Фронтмен американской синти-поп-группы Future Islands Сэм Херринг стал приглашенным вокалистом в новом треке электронного проекта Amtrac «Domino». Его можно послушать здесь.

За ником Amtrac скрывается IDM-музыкант Калеб Корнетт. На его счету две пластинки: «Came Along» (2011) и «Oddyssey» (2020).

Видео на композицию снял молодой режиссер из США Кэмерон Уэтч, ранее работавший с небольшими местными группами — среди них инди-рокеры Ellevator и шугейзеры Capitol.

В январе 2021 года Future Islands сообщили, что работают над новым альбомом, а в августе поделились песней «Peach».

Спустя еще полгода, в феврале 2022-го, коллектив опубликовал сингл «King of Sweden». На данный момент неизвестно, попадут ли эти композиции в треклист грядущей пластинки. Дата ее релиза и название также держатся в секрете.