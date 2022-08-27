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LCD Soundsystem вернутся с первой за 5 лет песней. Она станет саундтреком к «Белому шуму» Баумбаха
Сегодня в 07:09

Американская инди-группа LCD Soundsystem выпустит новую композицию в 2022 году — она войдет в саундтрек к ленте «Белый шум» Ноя Баумбаха, пишет Variety со ссылкой на источники.

Представитель LCD Soundsystem подтвердил Pitchfork эту информацию. Трек получит название «New Body Rhumba», он выйдет на стримингах до конца года и станет первым после пятилетнего затишья: последний на данный момент альбом коллектива «American Dream» увидел свет в 2017-м. Пластинка попала сразу в два топа «Афиши Daily».

«Белый шум» выйдет на Netflix, дата релиза пока держится в тайне. Премьера картины состоится на 79-м Венецианском кинофестивале 31 августа — она станет фильмом открытия. Лента участвует в основном конкурсе смотра.

Фильм — экранизация одноименного сатирического произведения американского прозаика Дона Делилло 1985 года, который журнал Time включил в список ста лучших англоязычных романов с 1923 по 2005 годы.

Он рассказывает о профессоре-гитлероведе Джеке Глэдни, который до ужаса боится смерти. Однажды этот страх превращается в одержимость. В фильме снялись Адам Драйвер, Грета Гервиг, Раффи Кэссиди, Дон Чидл и Ларс Айдингер.

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