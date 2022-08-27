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В сети появился новый трейлер сериала «Винчестеры» — приквела «Сверхъестественного»
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Телеканал The CW показал новый трейлер сериала «Винчестеры» — приквела многосерийного фантастического шоу «Сверхъестественное», который выйдет на экраны 11 октября.

В ролике показываются фрагменты из военного прошлого Джона Винчестера, а также его встреча с будущей женой Мэри. Девушка спасает парня от демона, после чего ей приходится признаться ему, что она — охотница на сверхъестественное.

Вскоре Джон присоединится к подруге. «Всю мою жизнь я искал что‑то. Хорошее или злое. Спасать людей, охотиться на кого‑то. Я рожден делать это», — говорит он в видео.

Главную роль в «Винчестерах» исполнил Дрейк Роджер. Его возлюбленную, в будущем мать Дина и Сэма — героев «Сверхъестественного», сыграла Мег Доннелли. Кроме них, в «Винчестерах» снялись Деметрия МакКинни, Бьянка Кайлич, Нида Хуршид и Джоджо Флейтес.

Ранее The CW выпустил еще один трейлер грядущего шоу. В нем раскрываются некоторые из интриг сериала: почему в конце концов Джон бросил Мэри и что случилось с ее исчезнувшим отцом.

Автором идеи сериала выступил Дженсен Эклс — исполнитель роли Дина в оригинальном шоу. В разработке «Винчестеров» также участвовала его жена Дэннил. Супруги стали исполнительными продюсерами проекта. Другими продюсерами числятся сценарист «Сверхъестественного» Робби Томпсон и Глен Уинтер — постановщик пилотного эпизода «Винчестеров».

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