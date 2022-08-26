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Netflix закрыл сериал «Обитель зла» через месяц после его выхода
Вчера в 23:19

Стриминговый сервис Netflix закрыл сериал «Обитель зла», который вышел на платформе 14 июля. Компания посчитала, что рейтинги проекта оказались недостаточно высокими, сообщил Collider.

Несмотря на то, что после премьеры шоу входило в число самых просматриваемых проектов Netflix, оно получило смешанные отзывы как зрителей, так и критиков. Поклонники франшизы, в основном, остались недовольны проектом.

На портале Rotten Tomotoes новую «Обитель зла» оценили лишь в 22%. А пользователи Metacritic выставили сериалу еще более суровую оценку: рейтинг шоу составил 1,4 балла из 10.

Сериал рассказал об одной из дочерей Альберта Вескера — Джейд. Действие шоу развернулось в 2036 году, когда мир оказался охваченным вирусом, превращающим людей в зомби. Тизеры проекта можно посмотреть здесь.

Роль Джейд в сериале исполнила Элла Балинска, известная по ремейку фильма «Ангелы Чарли». Также в «Обители зла» снялись Лэнс Реддик («Прослушка») и Паола Нуньес («Плохие парни навсегда»). Шоураннером и сценаристом сериала выступил Эндрю Дэбб — ранее он работал над «Сверхъестественным».

Планирует ли на волне неудачи сериала Netflix отказаться от мультсериала «Обитель зла: Бесконечная тьма», пока неизвестно. Анимационное шоу вышло в 2021 году и рассказало о Клэр и Леоне, пытающихся спастись от зомби в начале 2000-х годов.

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Лэнс РеддикПаола НуньесЭндрю Дэбб
теги
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