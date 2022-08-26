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Disney+ выпустит документальные сериалы о «Формуле 1» и журнале Vogue
Сегодня в 20:50

Стриминговый сервис Disney+ выпустит документальные сериалы о серии автогонок «Формула 1» и модном журнале Vogue. Об этом сообщил Independent.

Представители платформы анонсировали релиз этих проектов на фестивале телевидения в Эдинбурге. В центре внимания кинематографистов будет судьба Vogue и всей модной индустрии в 1990-х годах, а также история гоночной команды Braun.

В сериале о Vogue примут участие главный редактор американской версии издания Анна Винтур и главред британского журнала Эдвард Эннинфул. Проект будет снят при участии Vogue Studios и Raw.

В нем покажут архивные материалы, касающиеся ключевых фигур модной индустрии, а также звезд музыки и кино. «Личности тогда были больше, чем сама жизнь», — отметила Винтур.

«90-е годы были таким захватывающим и важным десятилетием для моды. Это был период, когда мода вошла в мейнстрим — когда она стала неизбежной, культурно значимой и полной иконоборчества, самовыражения и различий», — добавила она.

Над сериалом о гоночной команде Braun, принимающей участие в «Формуле-1», будет работать Киану Ривз. Актер озвучит четырехсерийный проект, который носит рабочее название «The One Pound Formula 1 Team».

Шоу спродюсирует компания All3Media North One. Оно расскажет о том, как команда начинала свой путь при отсутствии финансирования и в 2009 году добилась титула чемпионов мира. В сериале уделят вниманию вклада Дженсона Баттона и Росса Брауна в успех Braun.

Помимо этих двух проектов, Disney+ планирует представить еще три документальных сериала. Одним из них станет лента Асифа Кападии о музыкальном наследии лондонского района Кэмден, где жила Эми Уайнхаус.

Также стрим-сервис выпустит шоу «В поисках Майкла» об экспедиции Спенсера Мэтьюза на Эверест в поисках исчезнувшего брата, а также сериал о судебном процессе между Колин Руни и Ребекой Варди, известном как суд Вагаты Кристи.

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Киану РивзАнна ВинтурЭдвард ЭннинфулЭми Уайнхаус
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