В Mutabor пройдут фестивали с участием «Деревянных китов», «Ады», «Перемотки» и «Совы»

В московском клубе Mutabor пройдут два музыкальных фестиваля — «Порог восприятия звука» и «Синестетик». Они состоятся 27 августа и 16 сентября, сообщили «Афише Daily» представители заведения.

В последний уик-энд лета на сценах Mutabor выступят независимые артисты и коллективы. Среди них будут «Краснознаменная дивизия имени моей бабушки», «Мутант Ъхвлам», «Забыл повзрослеть», «Есть Есть Есть», «Деревянные киты».

Кроме них, на фестивале появятся «Лампабикт», «Флорист», «Космос на потолке», «Ада», «Лемниската петрикор», «Золотые зубы», «Приключения психотроника», «Другое дело», «Головогрудь», Fakeholder, «Привет шмон», «Много_человеческих», «Убиваю насекомых», «Магазин человеческих тканей».

Организаторы обещают, что музыкальную программу дополнят секретные гости. Кроме того, на «Пороге восприятия звука» можно будет послушать поэтические выступления, посетить выставку и маркет, сделать пирсинг и тату.

16 сентября гостей Mutabor ждет еще одно событие с участием «4 позиций Бруно», «Перемотки», «Где фантом?», «Матери Терезы», «Совы», «Черной речки», «Моего друга магнитофона», «Досвидошь», «Июльских дней», «Почему коммутатор молчит», «Ночной игротеки», «Резины», «Войлока», «Облака» и проекта «Эмпат».

В программе фестиваля «Синестетик», по словам организаторов, «бездна русской хтони и светлой тоски под песни главных феноменов думерской культуры, адептов постпанка и не только», а также развлекательная программа, аналогичная той, что будет на «Пороге восприятия звука».