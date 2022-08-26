Новое название Coca-Cola, второй сезон «Дома драконов» и другие новости дня

РПЦ запретила священникам брать деньги за изгнание бесов. Для этого был разработан специальный документ, регламентирующий практики экзорцизма.

В Канаде скончался режиссер и мультипликатор Джералд Поттертон, автор анимационных проектов «Желтая подводная лодка» и «Тяжелый метал». Он умер в больнице в Квебеке. Кинематографисту был 91 год.

В течение пяти лет Грузия планирует сократить долю России в общем объеме экспорта вина до 40%. За полгода она уже снизилась с 80 до 58%.

Группа H&M, объявившая об уходе из России, оплатила аренду флагманского магазина в галерее «Актер» на Тверской улице в Москве на девять месяцев вперед, пишет «Коммерсант». В августе шведская сеть начала открывать торговые точки, чтобы распродать остатки товара.

Повредивший картину Анны Лепорской экс-охранник «Ельцин-центра» извинился перед Третьяковской галереей, в чьем владении находится полотно. Он перевел 5000 рублей в фонд музея.

Сеть «Вкусно — и точка» анонсировала замену «Макфлурри». Мороженое под названием «Айс де Люкс» пока будет доступно только со вкусом ананаса.

Товаровед московского склада Hermès с 2014 года по 2022-й подменяла оригинальные сумки Birkin и Kelly на поддельные, пишет Mash. За восемь лет она вынесла со склада не менее девяти сумок, каждая стоимостью от 10 тыс. евро (около 598 тыс. рублей).

Традиционные музыкальные новинки. Muse выпустили девятый альбом «Will of the People», Рина Саваяма опубликовала трек «Phantom», а Элтон Джон и Бритни Спирс — «Hold Me Closer».

MGMT анонсировали выпуск новых песен уже в 2022-м — спустя четыре года после выхода альбома «Little Dark Age». У музыкантов уже есть рабочее название для новой пластинки, дела у них кипят, рассказал фронтмен группы Эндрю Ванвингарден.

HBO официально продлил сериал «Дом дракона» на второй сезон. «Мы гордимся тем, чего добилась команда „Дома дракона“ в первом сезоне. Наш феноменальный актерский состав и команда приняли на себя огромный вызов и превзошли все ожидания, создав сериал, который уже зарекомендовал себя как обязательный к просмотру», — заявила исполнительный вице-президент HBO Programming Франческа Орси.

Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» о журналисте, знакомом по фильмам с Чеви Чейзом. Главную роль сыграл Джон Хэмм, а режиссером выступил Грег Моттола.