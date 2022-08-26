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Дженнифер Лопес набирает танцоров в свою команду по гороскопу
Сегодня в 18:49

Американская певица Дженнифер Лопес набирает танцоров в свою команду по гороскопу. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на звезду сериала «Хор» Хизер Моррис.

Она рассказала, что Лопес проводила прослушивание танцоров для одного из своих туров.

«Она вошла в комнату и сказала: „Спасибо вам большое, вы так много работали. Поднимите руки, если в комнате есть Девы“. Она посмотрела на них и сказала: „Большое спасибо, что пришли“», — рассказала Морис, уточнив, что певица отказала всем, кто поднял руку.

Звезда сериала «Хор» также заметила, что могла ошибиться со знаком зодиака и, возможно, речь шла не о Девах.

Billboard подчеркивает, что нет никаких подтверждений, что история реальна. Стоит отметить, что бывший муж Лопес Марк Энтони — Дева, а нынешний муж Бен Аффлек — Лев.

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Дженнифер ЛопесХизер МоррисБен Аффлек
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