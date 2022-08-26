Американская певица Дженнифер Лопес набирает танцоров в свою команду по гороскопу. Об этом сообщает Billboard со ссылкой на звезду сериала «Хор» Хизер Моррис.
Она рассказала, что Лопес проводила прослушивание танцоров для одного из своих туров.
«Она вошла в комнату и сказала: „Спасибо вам большое, вы так много работали. Поднимите руки, если в комнате есть Девы“. Она посмотрела на них и сказала: „Большое спасибо, что пришли“», — рассказала Морис, уточнив, что певица отказала всем, кто поднял руку.
Звезда сериала «Хор» также заметила, что могла ошибиться со знаком зодиака и, возможно, речь шла не о Девах.
Billboard подчеркивает, что нет никаких подтверждений, что история реальна. Стоит отметить, что бывший муж Лопес Марк Энтони — Дева, а нынешний муж Бен Аффлек — Лев.