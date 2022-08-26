В «Поле» пройдет Koshta Weekend. На нем выступят Vacio, White Punk и Celte

В пространстве «Поле» в Москве 27 и 28 августа состоится фестиваль Koshta Weekend. На нем выступят различные музыканты, а медиахудожники и арт-коллективы представят свои работы, сообщили «Афише Daily» организаторы.

В музыкальный лайнап мероприятия войдут Vacio, White Punk, Celte, 4tuna, Nasty Shake и Gold Fangs. Они выступят на вечеринке 27 августа. А в арт-части Koshta Weekend можно будет познакомиться с творчеством NFT Bastards, +111°, Anton Reva, Sasha RTS.

Помимо них, в Koshta Weekend примут участие Wies & Зaur, Анатолий Шабалин, Дима Черный, Ники Зимов, Никита Кузовков и Gesamt. Их работы можно будет увидеть 28 августа в рамках дневной арт-резиденции.

«Koshta Weekend станет открытым диалогом пространства, музыки и арт-сообщества. Вас ждет новая реальность, где контент становится искусством, — шоукейс-фестиваль на жанровом стыке граффити, уличной моды, NFT, абстрактной живописи, скульптуры, 3D-графики, фотографии и перформанса», — обещают организаторы.

Помимо арт-резиденции и концерта, для гостей откроется лекционная зона. В ней проведут серию дискуссионных встреч и воркшопов. Попасть на мероприятие можно по билетам — они продаются на сайте «Афиши».