Реклама
Новости
Новое название Coca-Cola, второй сезон «Дома драконов» и другие новости дня
20:38
Дайджест
Концерты фестиваля «Главлето» переместятся в «Главклуб» из парка «Красная Пресня»
20:14
Пресс-материалы
Музыка, домашние питомцы и сапсерфинг: в Петербурге пройдет фестиваль Petshop Days
20:06
В «Поле» пройдет Koshta Weekend. На нем выступят Vacio, White Punk и Celte
19:11
VK Play запустил бета-тест стриминговой платформы — аналога Twitch
18:38
Алексей Сальников планирует развить сюжет романа «Оккульттрегер», создав трилогию
18:17
Coca-Cola будет продавать в России напиток под брендом «Добрый кола»
17:54
Документалка о Дэвиде Боуи «Moonage Daydream» выйдет одновременно с альбомом редких песен музыканта
17:51
Olena Kamenetska/Unsplash
Mash: товаровед московского склада Hermès восемь лет подменяла оригинальные сумки на подделки
17:16
«Талибан»* запретил в Афганистане майнинг криптовалют
17:14
В России готовится законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев
17:02
Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова
16:35
Для автомобилистов выпустили бесплатные аудиогиды по маршрутам из Москвы и Сочи
16:32
MGMT анонсировали выход новых треков в 2022 году
16:25
The Ann and Phelim Scoop/YouTube
Вышел трейлер фильма «Мой сын Хантер» — о скандальной жизни младшего сына Джо Байдена
16:06
Манижа выступит с казачьими песнями на фестивале в Усть-Лабинске. Кубанские казаки недовольны
15:38
Muse выпустили девятый альбом «Will of the People»
15:09
«Вкусно — и точка» анонсировали свой «Макфлурри». Он будет называться «Айс де Люкс»
14:59
«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»
14:40
CNews: Dell уходит из России и увольняет сотрудников
14:25
Музыка, домашние питомцы и сапсерфинг: в Петербурге пройдет фестиваль Petshop Days
Сегодня в 17:06

28 августа в Петербурге в ЦПКиО имени Кирова пройдет крупнейший ежегодный фестиваль Petshop Days для хозяев и любителей домашних питомцев. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой этого года станет «хвостатое» кино. На фестивале состоится первый «четвероногий» кинофестиваль «Золотая лапа», а на его карте появится киногородок Petwood — Голливуд для животных.

На мероприятии также запланированы игровые и спортивные активности, сапсерфинг, докдайвинг, каникросс, фешен-шоу питомцев из самодельных нарядов, тематические лекции и другие активности.

Событие завершится выступлениями музыкантов, которые поддерживают и защищают права домашних животных. Среди них — Lovanda, Антоха МС и Ева Польна.

Вход на фестиваль бесплатный. Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия в активностях можно здесь.

История Petshop Days началась в 2017 году с идеи отпраздновать радость, которую животные приносят в нашу жизнь. Команда организаторов поставила цель — укрепить сообщество владельцев животных и развивать культуру и ценность владения питомцем. Первый фестиваль в Петербурге привлек 5000 гостей, в 2021-м их было уже более 100 тыс. за два дня проведения.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Ева Польна
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение