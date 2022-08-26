Музыка, домашние питомцы и сапсерфинг: в Петербурге пройдет фестиваль Petshop Days

28 августа в Петербурге в ЦПКиО имени Кирова пройдет крупнейший ежегодный фестиваль Petshop Days для хозяев и любителей домашних питомцев. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Темой этого года станет «хвостатое» кино. На фестивале состоится первый «четвероногий» кинофестиваль «Золотая лапа», а на его карте появится киногородок Petwood — Голливуд для животных.

На мероприятии также запланированы игровые и спортивные активности, сапсерфинг, докдайвинг, каникросс, фешен-шоу питомцев из самодельных нарядов, тематические лекции и другие активности.

Событие завершится выступлениями музыкантов, которые поддерживают и защищают права домашних животных. Среди них — Lovanda, Антоха МС и Ева Польна.

Вход на фестиваль бесплатный. Узнать подробнее и зарегистрироваться для участия в активностях можно здесь.

История Petshop Days началась в 2017 году с идеи отпраздновать радость, которую животные приносят в нашу жизнь. Команда организаторов поставила цель — укрепить сообщество владельцев животных и развивать культуру и ценность владения питомцем. Первый фестиваль в Петербурге привлек 5000 гостей, в 2021-м их было уже более 100 тыс. за два дня проведения.

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