Алексей Сальников планирует развить сюжет романа «Оккульттрегер», создав трилогию

Российский писатель Алексей Сальников рассказал, что планирует развить сюжет выпущенного «Редакцией Елены Шубиной» этой весной романа «Оккульттрегер» и создать на его основе трилогию. Слова автора передает ТАСС.

«Я объяснил правила игры, теперь уже можно играть дальше», — заявил Сальников. Он отметил, что вторая книга трилогии может выйти через четыре-пять лет: необходимо, чтобы некоторые герои выросли.

«Афиша Daily» подробно рассказывала об «Оккульттрегере» — городском фэнтези, чье действие происходит в провинциальном уральском городке, а героиня романа Прасковья Головнякова и есть оккульттрегер. Работа таких существ — быть связующим звеном между людьми, херувимами и чертями.

Оккульттрегеры <…> поддерживают метафорическое тепло во все остывающих городах, ну и занимаются другими не очень понятными смертным делами вроде «переосмысления мути». Сложно объяснить в двух словах, что это такое, но от мути слепнут ангелы.

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Все эти человекоподобные создания образуют странноватый симбиоз. Демоны помогают оккульттрегерам наладить нехитрый быт и прикрытие для своей работы; херувимы оживляют в случае гибели; те тоже находят, чем отплатить. Все они совместными усилиями поддерживают какой-никакой порядок на вверенной им территории. Егор Михайлов Редактор раздела «Мозг» «Афиши Daily»

Одно из самых знаменитых произведений Сальникова — роман «Петровы в гриппе и вокруг него». За эту работу он был удостоен премии «Национальный бестселлер» и приза критического жюри премии «НОС».

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