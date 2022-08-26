VK Play запустил новую стриминговую площадку VK Play Live — аналог Twitch. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.

Стримеры уже могут подать заявку на участие в тестовой версии на странице самой площадки. На все платные подписки комиссия составит всего 10%. В отличие от других платформ, стримеры смогут создать неограниченное количество уровней подписки.

«Рынок видеостриминга в России развивается невероятно быстрыми темпами. Для многих стримеров трансляции стали ежедневной работой, требующей значительных временных и финансовых затрат. При этом последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента», — заявил менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон.

На площадке уже доступны просмотр и проведение стримов в высоком качестве 4К, общение в чате, возможность создавать платные подписки на канал стримера от 10 рублей и выше и другое.