Mash: товаровед московского склада Hermès восемь лет подменяла оригинальные сумки на подделки

Товаровед московского склада Hermès П.Николина в течение восьми лет подменяла оригинальные сумки Birkin и Kelly на поддельные. Об этом сообщает Mash.

По словам одного из сотрудников магазина, товаровед принимала поставки с оригинальными сумками, некоторые из них меняла на подделки и отправляла в бутики. Оригиналы она выносила и продавала в интернете.

По данным Mash, с 2014 года по 2022-й П.Николина подменила не менее девяти сумок стоимостью от 10 тыс. евро (около 598 тыс. рублей) за каждую.

В настоящее время полиция проводит расследование.