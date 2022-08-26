В России готовится законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев

Российские власти готовят законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев в стране. Вопросы в этой сфере носят системный характер и требуют комплексного подхода, передает ТАСС слова секретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева.

«Въездной контроль, правила, касающиеся пребывания на территории нашей страны мигрантов, — это составляющая часть режима безопасности на территории нашего государства. Мы работаем в совершенно иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду», — заявил он.

В документе затрагивается не только материальное переоснащение миграционных служб, но и рассматриваются различные способы «купировать серьезные угрозы, обусловленные текущей обстановкой». Медведев анонсировал большое заседание Совбеза по вопросам миграции в сентябре.

15 апреля Медведев предложил собирать биометрические данные мигрантов, чтобы «более тщательно контролировать» их приток в Россию. По его мнению, у властей должны быть сведения о роде занятий мигрантов, их биография и «иные сведения персонального характера» для «обеспечения национальной безопасности страны, особенно в текущей ситуации».

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