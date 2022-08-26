«Талибан»* запретил в Афганистане майнинг криптовалют

Движение «Талибан»* запретило обращение и использование криптовалют в Афганистане, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного сотрудника МВД страны.

Запрет подтвердил глава отдела уголовных расследований в полиции города Герат Сайед Саадаат: «Центральный банк выдал указ остановить всех обменщиков валют, как физлиц, так и предпринимателей, и не дать им торговать мошенническими цифровыми валютами, включая биткоин».

Bloomberg называет Герат центром торговли цифровыми активами. По словам Саадаата, в связи с обращением криптовалют арестованы 13 человек, более 20 компаний в городе закрыты.

В феврале представитель «Талибана»* Сухаил Шахин сообщил агентству, что экономисты и представители духовенства должны изучить, насколько использование криптовалют соотносится с исламом.

Весной Bloomberg передавал, что афганцы активно использовали криптовалюты, чтобы отправлять и получать трансграничные платежи в условиях наложенных на страну санкций, а также скрывали с помощью этих инструментов свои сбережения от талибов.

В 2021 году аналитическая компания Chainalysis внесла Афганистан в топ-20 стран по проникновению криптовалютных сервисов — страна заняла последнюю двадцатую строчку. Лидировал в рейтинге Вьетнам, Россия оказалась на восемнадцатом месте.

*«Талибан» — террористическая и экстремистская организация, ее деятельность в России запрещена.