Реклама
Новости
Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова
16:35
Для автомобилистов выпустили бесплатные аудиогиды по маршрутам из Москвы и Сочи
16:32
MGMT анонсировала выход новых треков в 2022 году
16:25
The Ann and Phelim Scoop/YouTube
Вышел трейлер фильма «Мой сын Хантер» — о скандальной жизни младшего сына Джо Байдена
16:06
Манижа выступит с казачьими песнями на фестивале в Усть-Лабинске. Кубанские казаки недовольны
15:38
«Вкусно — и точка» анонсировали свой «Макфлурри». Он будет называться «Айс де Люкс»
14:59
«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»
14:40
CNews: Dell уходит из России и увольняет сотрудников
14:25
Paramount Movies/YouTube
Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» по мотивам фильмов о знаменитом журналисте
13:52
Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России
13:14
«Ведомости»: из московского Дома кино хотят сделать комплекс с апартаментами
12:52
Повредивший картину ученицы Малевича бывший охранник «Ельцин-центра» извинился перед Третьяковкой
12:20
Cream Soda записали первый трек после долгой паузы и смены состава группы
11:58
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
«Коммерсант»: H&M оплатил аренду флагманского магазина в Москве на девять месяцев вперед
11:35
РПЦ запретила своим священникам брать деньги за изгнание бесов
10:59
Популярный менеджер паролей LastPass взломали. Он сообщил, что данные пользователей не утекли
10:32
Стример дошел до конца карты Minecraft за 2500 часов. Его персонаж тут же умер
09:58
Элтон Джон и Бритни Спирс выпустили трек «Hold Me Closer»
09:41
Грузия собирается снизить до 40% долю России в экспорте вина
08:56
Бьорк запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism». В нем она расскажет о создании своих альбомов
02:31
Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова
Сегодня в 13:35

Большой театр отстранил режиссера Александра Молочникова от опер «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского. Об этом говорится в письме гендиректора театра Владимира Урина депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову, оказавшемся в распоряжении News.ru.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Кузнецов направил запрос руководству Большого театра еще в начале августа. Он является секретарем Группы по расследованию антироссийских действий (ГРАД) в сфере культуры.

Парламентарий требовал приостановить контракт с Молочниковым, пока не будет выяснена позиция режиссера по поводу спецоперации. Однако Урин в своем письме сообщил, что режиссер «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с Большим театром.

В пресс-службе театра сообщили РБК, что 13 сентября представят обновленные с учетом отмены его постановок планы на предстоящий сезон. Молочников от комментариев пока отказался.

В начале августа Иван Ургант иронично отреагировал на требования ГРАД уволить его с Первого канала. Участникам группы он предложил переименоваться в «Группу обнаружения врагов нашего общества», а гимном объявить песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Александр МолочниковВладимир УринДмитрий КузнецовИван УргантЯрослав Евдокимов
теги
ГосдумаСправедливая РоссияПервый канал
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение