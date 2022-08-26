Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова

Большой театр отстранил режиссера Александра Молочникова от опер «Франческа да Римини» Рахманинова и «Флорентийская трагедия» Цемлинского. Об этом говорится в письме гендиректора театра Владимира Урина депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову, оказавшемся в распоряжении News.ru.

Депутат от «Справедливой России — За правду» Кузнецов направил запрос руководству Большого театра еще в начале августа. Он является секретарем Группы по расследованию антироссийских действий (ГРАД) в сфере культуры.

Парламентарий требовал приостановить контракт с Молочниковым, пока не будет выяснена позиция режиссера по поводу спецоперации. Однако Урин в своем письме сообщил, что режиссер «не состоит и никогда не состоял в трудовых отношениях» с Большим театром.

В пресс-службе театра сообщили РБК, что 13 сентября представят обновленные с учетом отмены его постановок планы на предстоящий сезон. Молочников от комментариев пока отказался.

В начале августа Иван Ургант иронично отреагировал на требования ГРАД уволить его с Первого канала. Участникам группы он предложил переименоваться в «Группу обнаружения врагов нашего общества», а гимном объявить песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».