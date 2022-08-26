MGMT анонсировала выход новых треков в 2022 году

Фронтмен американской психоделической инди-рок-группы MGMT Эндрю ВанВингарден высказался на Reddit о перспективах выхода новых песен коллектива.
В ответ на предположение пользователя о том, каким могло бы стать заглавие пятой пластинки, ВанВингарден признался, что не мог вспомнить данные для входа на форум, и добавил: «У нас есть рабочее название! У нас много планов, мы были заняты. <…> Жажде [новых записей] MGMT придет конец в этом году».
MGMT прогремели в конце 2000-х с пластинкой «Oracular Spectacular», а в течение следующего десятилетия выпустили еще три альбома: «Congratulations» (2010), «MGMT» (2013) и последнюю к текущему моменту запись «Little Dark Age», вышедшую в 2018-м.
Предлагаем перечитать архивный материал о группе, приуроченный к ее выступлению на Пикнике «Афиши» и вышедший спустя год после выпуска полноформатника «MGMT», «мутного и галлюциногенного психодела», как отозвался о нем Александр Горбачев.