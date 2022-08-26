MGMT анонсировала выход новых треков в 2022 году

В ответ на предположение пользователя о том, каким могло бы стать заглавие пятой пластинки, ВанВингарден признался, что не мог вспомнить данные для входа на форум, и добавил: «У нас есть рабочее название! У нас много планов, мы были заняты. <…> Жажде [новых записей] MGMT придет конец в этом году».