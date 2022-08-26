Манижа выступит с казачьими песнями на фестивале в Усть-Лабинске. Кубанские казаки недовольны

Певица Манижа, представлявшая Россию на «Евровидении-2021», станет хедлайнером на фестивале в Усть-Лабинске, где выступит в казачьими песнями. Это не понравилось кубанским казакам.

«Манижа поддерживает сохранение традиционных культурных ценностей и с помощью своего творчества интегрирует их в современную жизнь. Это совпадает с миссией фестиваля — сохранять национальную культуру в любое, даже самое трудное время», — прокомментировали в фонде «Вольное дело», организующем фест «Александровская крепость», изданию РБК.

На следующий день после анонса кубанские казаки раскритиковали выступление Манижи из‑за того, что певица осуждает российскую спецоперацию на территории Украины. Они пригрозили тем, что не будут участвовать в фестивале: «Мы решительно осуждаем даже возможность приглашения исполнителей, которые выступают против решений президента Российской Федерации и абсолютного большинства жителей нашей страны».

В оргкомитете «Александровской крепости» не стали отменять выступление Манижи. «Мы надеемся, что услышав результат этого творческого эксперимента, все сомневающиеся убедятся в том, что традиционный казачий фольклор способен вдохновлять и объединять самых разных людей», — заявили там.

В июне Манижа не смогла выступить на петербургском фестивале «Стереолето». Организаторы сказали, что отмена произошла по не зависящим от них причинам, а сама исполнительница заявила, что ее «сняли». Незадолго до этого в СМИ появились сообщения о травле певицы в сети из‑за якобы «антироссийских политических акций» и появившихся в телеграм-каналах призывах жаловаться на артистку в МВД.