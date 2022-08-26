Реклама
Новости
Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова
16:35
Для автомобилистов выпустили бесплатные аудиогиды по маршрутам из Москвы и Сочи
16:32
MGMT анонсировала выход новых треков в 2022 году
16:25
The Ann and Phelim Scoop/YouTube
Вышел трейлер фильма «Мой сын Хантер» — о скандальной жизни младшего сына Джо Байдена
16:06
Манижа выступит с казачьими песнями на фестивале в Усть-Лабинске. Кубанские казаки недовольны
15:38
«Вкусно — и точка» анонсировали свой «Макфлурри». Он будет называться «Айс де Люкс»
14:59
«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»
14:40
CNews: Dell уходит из России и увольняет сотрудников
14:25
Paramount Movies/YouTube
Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» по мотивам фильмов о знаменитом журналисте
13:52
Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России
13:14
«Ведомости»: из московского Дома кино хотят сделать комплекс с апартаментами
12:52
Повредивший картину ученицы Малевича бывший охранник «Ельцин-центра» извинился перед Третьяковкой
12:20
Cream Soda записали первый трек после долгой паузы и смены состава группы
11:58
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
«Коммерсант»: H&M оплатил аренду флагманского магазина в Москве на девять месяцев вперед
11:35
РПЦ запретила своим священникам брать деньги за изгнание бесов
10:59
Популярный менеджер паролей LastPass взломали. Он сообщил, что данные пользователей не утекли
10:32
Стример дошел до конца карты Minecraft за 2500 часов. Его персонаж тут же умер
09:58
Элтон Джон и Бритни Спирс выпустили трек «Hold Me Closer»
09:41
Грузия собирается снизить до 40% долю России в экспорте вина
08:56
Бьорк запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism». В нем она расскажет о создании своих альбомов
02:31
«Вкусно — и точка» анонсировали свой «Макфлурри». Он будет называться «Айс де Люкс»
Сегодня в 11:59

К 29 августа во всех заведениях «Вкусно — и точка» появится замена «Макфлурри» под названием «Айс де Люкс». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе общепита.

Продажи уже начались во всех точках «Вкусно — и точка», кроме Дальнего Востока. Пока доступно только ананасовое мороженое, но затем обещают представить и другие вкусы.

В июле гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил, почему ввести в меню замену «Макфлурри» оказалось непросто: при приготовлении мороженого «Макдоналдс» использует запатентованную технологию флурринг («проворачивание ложки в мороженом»). Он обещал заменить эту технологию, но пока об этом ничего неизвестно.

В том же месяце Пароев анонсировал замену бигмаков (проблема была с «макдоналдсовским» соусом) и наборам еды для детей «Хэппи Мил» (права на героев игрушек принадлежат «недружественным странам»).

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
McDonald's
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение