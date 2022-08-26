К 29 августа во всех заведениях «Вкусно — и точка» появится замена «Макфлурри» под названием «Айс де Люкс». Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе общепита.

Продажи уже начались во всех точках «Вкусно — и точка», кроме Дальнего Востока. Пока доступно только ананасовое мороженое, но затем обещают представить и другие вкусы.

В июле гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев объяснил, почему ввести в меню замену «Макфлурри» оказалось непросто: при приготовлении мороженого «Макдоналдс» использует запатентованную технологию флурринг («проворачивание ложки в мороженом»). Он обещал заменить эту технологию, но пока об этом ничего неизвестно.

В том же месяце Пароев анонсировал замену бигмаков (проблема была с «макдоналдсовским» соусом) и наборам еды для детей «Хэппи Мил» (права на героев игрушек принадлежат «недружественным странам»).

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