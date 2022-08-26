Muse выпустили девятый альбом «Will of the People»

Британская рок-группа Muse выпустила девятую пластинку «Will of the People». Ее можно послушать здесь.

В ютьюбе доступен официальный плейлист с клипами на композиции с альбома, включая опубликованные ранее синглы «Won’t Stand Down», «Compliance», «Kill or Be Killed» и одноименный с названием полноформатника трек «Will of the People».

В мае лидер коллектива Мэттью Беллами рассказал, что наполнение пластинки сформировалось отчасти в ответ на предложение лейбла Warner Music выпустить сборник лучших песен. «Мы были не в восторге от такой идеи. В итоге получилась почти что компиляция хитов, однако мы собрали ее из новых записей», — заявил он.

Предыдущий альбом Muse «Simulation Theory» вышел в ноябре 2018-го. В июне 2021-го коллектив выпустил обновленную пластинку «Origin of Symmetry» 2001 года. В нее музыканты включили ремиксы 11 композиций и песню «Futurism», ранее выходившую лишь в Японии.

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