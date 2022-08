Muse выпустили девятый альбом «Will of the People»

Британская рок-группа Muse выпустила девятую пластинку «Will of the People». Ее можно послушать здесь .

В ютьюбе доступен официальный плейлист с клипами на композиции с альбома, включая опубликованные ранее синглы «Won’t Stand Down», «Compliance», «Kill or Be Killed» и одноименный с названием полноформатника трек «Will of the People».