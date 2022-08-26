«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»

31 августа в 21.00 российская рок-группа «Звери» выступит на закрытии музыкальной программы «Плюс Дачи» в парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот вечер поклонники услышат самые популярные и любимые треки коллектива, среди которых «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Все, что тебя касается», «До скорой встречи» и «Дожди-пистолеты».

Также каждый подписчик «Плюса» получит на мероприятии эксклюзивный мерч с автографом Ромы Зверя.

«Наше с „Яндекс Музыкой“ прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний. Близкие люди соберутся на „Плюс Даче“ и споют любимые песни вместе», — рассказывает фронтмен группы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Плюс Дачи». Новые билеты появляются каждый день после 11 утра.