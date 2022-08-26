Реклама
Новости
Большой театр отстранил от постановок режиссера Александра Молочникова
16:35
Для автомобилистов выпустили бесплатные аудиогиды по маршрутам из Москвы и Сочи
16:32
MGMT анонсировала выход новых треков в 2022 году
16:25
The Ann and Phelim Scoop/YouTube
Вышел трейлер фильма «Мой сын Хантер» — о скандальной жизни младшего сына Джо Байдена
16:06
Манижа выступит с казачьими песнями на фестивале в Усть-Лабинске. Кубанские казаки недовольны
15:38
«Вкусно — и точка» анонсировали свой «Макфлурри». Он будет называться «Айс де Люкс»
14:59
«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»
14:40
CNews: Dell уходит из России и увольняет сотрудников
14:25
Paramount Movies/YouTube
Вышел трейлер комедии «Сознавайтесь, Флетч» по мотивам фильмов о знаменитом журналисте
13:52
Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России
13:14
«Ведомости»: из московского Дома кино хотят сделать комплекс с апартаментами
12:52
Повредивший картину ученицы Малевича бывший охранник «Ельцин-центра» извинился перед Третьяковкой
12:20
Cream Soda записали первый трек после долгой паузы и смены состава группы
11:58
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
«Коммерсант»: H&M оплатил аренду флагманского магазина в Москве на девять месяцев вперед
11:35
РПЦ запретила своим священникам брать деньги за изгнание бесов
10:59
Популярный менеджер паролей LastPass взломали. Он сообщил, что данные пользователей не утекли
10:32
Стример дошел до конца карты Minecraft за 2500 часов. Его персонаж тут же умер
09:58
Элтон Джон и Бритни Спирс выпустили трек «Hold Me Closer»
09:41
Грузия собирается снизить до 40% долю России в экспорте вина
08:56
Бьорк запустит подкаст «Björk: Sonic Symbolism». В нем она расскажет о создании своих альбомов
02:31
«Звери» выступят на закрытии музыкального сезона «Плюс Дачи»
Сегодня в 11:40

31 августа в 21.00 российская рок-группа «Звери» выступит на закрытии музыкальной программы «Плюс Дачи» в парке Горького. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

В этот вечер поклонники услышат самые популярные и любимые треки коллектива, среди которых «Районы-кварталы», «Просто такая сильная любовь», «Все, что тебя касается», «До скорой встречи» и «Дожди-пистолеты».

Также каждый подписчик «Плюса» получит на мероприятии эксклюзивный мерч с автографом Ромы Зверя.

«Наше с „Яндекс Музыкой“ прощание с летом будет запоминающимся и душевным — в голову приходят ассоциации с проводами лета в лагере: всем немного грустно, что лето уходит, но вместе с тем оно оставляет много теплых воспоминаний. Близкие люди соберутся на „Плюс Даче“ и споют любимые песни вместе», — рассказывает фронтмен группы.

Чтобы попасть на мероприятие, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте «Плюс Дачи». Новые билеты появляются каждый день после 11 утра.

расскажите друзьям
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение