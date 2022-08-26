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CNews: Dell уходит из России и увольняет сотрудников
Сегодня в 11:25

Американский производитель компьютеров и крупнейший поставщик серверов в Россию Dell уходит с российского рынка и увольняет всех сотрудников, сообщает ИТ-издание CNews со ссылкой на источники в компаниях, сотрудничающих с поставщиком, а также на неназванного дистрибьютора.

По информации собеседников CNews, российское подразделение насчитывало порядка полусотни работников. Среди них — менеджеры по продажам, маркетологи и технические специалисты. При увольнении им выплатят до восьми окладов.

Источник в сотрудничающей с Dell компании сообщил, что 30 августа станет последним днем работы американской корпорации в России.

Dell приостановила продажи в России 26 февраля. По результатам 2021 года она заняла первое место по объемам поставок серверов в страну (21%). На втором месте была российская Yadro (17%), на третьем — американская HPE (15%).

В мае суд арестовал на счетах российского подразделения Dell 778,5 млн рублей по иску компании «Талмер». Последняя сообщила, что внесла аванс ООО «Делл» за услуги по техподдержке облачных сервисов американской VMware в России, но эти услуги так и не получила.

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