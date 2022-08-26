Казахстан ведет работу по релокации более 250 компаний, ушедших из России

Власти Казахстана работают над релокацией более 250 западных компаний, покинувших Россию, сообщил казахстанский премьер-министр Алихан Смаилов. Его слова передает «Коммерсант».

Премьер уточнил, что эти бизнесы в общей массе относятся к несырьевому сектору экономики. К нему обычно относят сельское хозяйство и пищевую промышленность, фармацевтику, легкую промышленность, машиностроение и еще ряд отраслей.

«Мы составили таргет-лист, дали информацию, что Казахстан заинтересован в том, чтобы они пришли работать на наш рынок», — заявил Смаилов.

Власти страны создали рабочие группы для каждой компании, чтобы помочь им переместить бизнес. В числе тех, кто намерен прийти на казахстанский рынок, Смаилов назвал Škoda, Philips и GE Healthcare — занимающееся медицинскими технологиями дочернее предприятие General Electric.

В июле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в республику зарубежных компаний, ушедших из России.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка», — заявил он.

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