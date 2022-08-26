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«Ведомости»: из московского Дома кино хотят сделать комплекс с апартаментами
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В московском Центральном доме кино на Васильевской улице может появиться комплекс с апартаментами, киноконцертным залом и помещениями для нужд Союза кинематографистов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на распоряжение Москомархитектуры и зампредседателя Союза кинематографистов Валерия Тонких.

Документ об уточнении правил земплепользования и застройки этого объекта появился в середине августа. Два консультанта, работавших с площадкой, рассказали газете, что Союз кинематографистов России под руководством режиссера Никиты Михалкова смог согласовать параметры застройки участка под этим зданием.

В планах появление комплекса на 29 250 квадратных метров, который будет включать в себя апартаменты на 10 760 кв. м., киноконцертный зал на 4540 кв. м., помещения непосредственно для нужд самого союза на 3770 кв. м. и подземную часть на 6500 кв. м. Историческое здание на площади 2500 кв. м будет отреставрировано.

По словам Тонких, изношенность объектов на территории составляет 70–80%, после реконструкции сохранится зал на тысячу мест, а в историческом здании откроется Белый зал на 400 мест. Апартаменты добавили в проект из‑за серьезных вложений.

Центральный дом кино открылся в 1934 году. В 2012 году Союз кинематографистов постановил провести «реконструкцию с элементами нового строительства здания» до 2016-го. Здание было в катастрофическом состоянии и несколько раз горело, отмечал Михалков. Режиссер пояснял, что кардинально переделать здание не получится, потому что Дом кино был переведен в реестр памятников архитектуры.

В 2019 году Михалков говорил о закрытии Дома кино на реконструкцию в конце года, потому что иначе «нас просто закроет МЧС». Строительство планировалось на три года.

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