«Коммерсант»: H&M оплатил аренду флагманского магазина в Москве на девять месяцев вперед

Шведский ретейлер H&M, объявивший об уходе из России, внес предоплату по аренде площадей флагманского магазина в «Галерее актер» на Тверской улице в Москве на девять месяцев вперед, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на российском фешен-рынке.

По данным одного из собеседников газеты, речь идет о сумме не менее 150 млн рублей. Другой источник сообщил, что H&M был вынужден выплатить все штрафы и пени (порядка 250 млн рублей) торговому центру «Колумбус» за то, что магазин в нем простаивал, не ведя торговлю, а также не был своевременно открыт.

В H&M отказались от комментариев. В «Галерее актер» и «Колумбусе» на вопросы «Коммерсанта» не ответили.

Холдинг H&M Group (включает сети H&M, COS, & Other Stories и других брендов) сообщил о решении покинуть российский рынок 18 июля. Затем РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании писало, что ретейлер начнет открывать офлайн-магазины в России 1 августа, чтобы распродать остатки товара.

После объявления об открытии многие арендодатели, воспользовавшись моментом, заявили о своих требованиях по аренде, отметила один из топ-менеджеров инвесткомпании Accent Capital Светлана Кузьмина.

По мнению главы ретейл-направления консалтингового агентства Core.XP Марины Малахатько, остается вероятность, что для российского подразделения найдется партнер или появится схема, позволяющая шведской компании остаться в стране. 28 июля «Коммерсант» писал, что H&M выставил на продажу свой бизнес в России.

На начало 2022 года H&M Group управлял 168 магазинами в стране. Россия — шестой по величине рынок для холдинга. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).

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