РПЦ запретила своим священникам брать деньги за изгнание бесов

Русская православная церковь (РПЦ) запретила своим священникам брать деньги за экзорцизм. Изгонять бесов полагается исключительно бесплатно, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект.

В регламентирующем документе семь страниц с разделами «Отношение РПЦ к экзорцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах», «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма» и рекомендации. Над ним работали три года, а анонсировали еще в апреле 2021 года.

«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», — говорится в документе на сайте Московской епархии РПЦ.

Изгонять бесов можно «только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний, а также из людей, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности». Поэтому священнослужителям рекомендуют ознакомиться с основами психиатрии.

Регламент разработан из‑за злоупотреблений при совершении обряда экзорцизма, в результате которых «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». К злоупотреблениям относят «отчитки» (обряд изгнания бесов), снятые на видео, из‑за которых происходят «ложные беснования» и «кликушество».

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