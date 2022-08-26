Популярный менеджер паролей LastPass взломали. Он сообщил, что данные пользователей не утекли

Менеджер паролей LastPass столкнулся с хакерской атакой — в результате нее были украдены исходный код сервиса и внутренняя техническая информация. Сообщение об этом появилось на официальном сайте.

Взломщики получили доступ через скомпрометированный аккаунт одного из разработчиков. Массивы данных с паролями и информацией о клиентах остались нетронутыми, сообщили в компании.

Там добавили, что пользователям не нужно менять пароли или совершать дополнительные действия по защите учетных записей. Разработчики подчеркнули, что хакеры не получили доступ к мастер-паролям клиентов, поскольку LastPass его не хранит.

Bloomberg опубликовал комментарий компании Recorded Future, работающей в сфере ИТ-безопасности. В ней сочли, что хакеры едва ли смогут получить доступ к паролям пользователей, используя украденный исходный код сервиса.

По данным агентства, LastPass — самый популярный в мире сервис для хранения паролей. Разработчики платформы утверждают, что им пользуются 33 млн пользователей и 100 тыс. бизнесов.