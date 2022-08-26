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Грузия собирается снизить до 40% долю России в экспорте вина
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В течение пяти лет Грузия планирует сократить долю России в общем объеме экспорта вина до 40%. Об этом Business Media Georgia сообщил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

«В прошлом году экспорт вина в США увеличился на 16%. В этом году у нас очень хорошая маркетинговая кампания, направленная на США, и я думаю, что увеличение экспорта на их рынок станет более заметным», — рассказал он. Правительство рассчитывает на продажу 5 млн бутылок грузинского вина ежегодно в США к 2025 году.

Также грузинские власти работают с рынками Великобритании, Германии, Польшей, Литвой, Латвией и Эстонией.

За полгода доля России в экспорте вина снизилась с 80% до 58%. Всего за шесть месяцев из Грузии в Россию было экспортировано вина на сумму 98 млн долларов.

В ноябре 2021 года Россия была крупнейшим импортером грузинского вина. В апреле министр сельского хозяйства Отар Шамугия обещал сокращать поставки в рамках политики диверсификации винного рынка.

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