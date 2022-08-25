Рина Саваяма выпустила лирическую балладу «Phantom»

Японо-британская певица Рина Саваяма выпустила песню «Phantom». В лирической балладе она рассказала о «девочке, угождавшей миру, умирающей от желания нравиться, ищущей любви».

В треке Саваяма, судя по всему, обращается к более юной версии себя. «Если бы я могла поговорить с тобой, я бы сказала тебе не торопиться. Ты достаточно хороша. Тебе не нужно терять то, что делает тебя тобой», — поет она.

В песне Саваяма признается, что была неправа, думая, что когда‑нибудь перерастет ту маленькую девочку внутри себя. «Ты нужна мне сейчас, ты нужна мне рядом. <…> Внутренний ребенок, вернись ко мне, я хочу сказать тебе, что мне жаль», — добавляет певица.

«Я поняла, что во взрослом возрасте я проводила всю свою жизнь, угождая другим людям и не осознавая этого — постоянно отодвигая свои границы и не видя разницы между тем, что я хотела делать, и что другие люди хотели от меня. В словах в куплете я пытаюсь рассказать эту историю и затем в припеве я оплакиваю утрату настоящей себя», — пояснила Саваяма.

Композиция «Phantom» войдет в новый альбом артистки под названием «Hold The Girl». Он выйдет 16 сентября. На пластинке также можно будет увидеть ранее выпущенные синглы «This Hell», «Catch Me in the Air» и «Hold the Girl».