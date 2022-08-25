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Вышел полноценный трейлер фильма «Тар» с Кейт Бланшетт
Сегодня в 19:46

На ютьюб-канале Focus Features появился полноценный трейлер фильма «Тар», главную роль в котором исполнила Кейт Бланшетт («Жасмин», «Кэрол», «Елизавета»). Он предваряет релиз картины, намеченный на 7 октября.

В ролике героиня Бланшетт — вымышленный выдающийся дирижер и композитор Лидия Тар — размышляет о времени. «Время — это неотъемлемая часть интерпретации. Ты не можешь начать без меня. Я завожу часы», — говорит она.

Лидия признается, что, в отличие от часов, иногда вторая ее рука останавливается. «Это означает, что время останавливается», — поясняет Тар, которая по сюжету фильма стала первой женщиной-дирижером, возглавившей Берлинский оркестр.

Трейлер позволяет узнать больше об этой экстраординарной женщине. Из видео становится ясно, что Тар состоит в отношениях с женщиной, кажется, воспитывает дочь, отчаянно ищет вдохновение, занимается боксом и испытывает немалый стресс.

Фильм выйдет на экраны 7 октября. В нем можно будет увидеть Ноэми Мерлан, Нину Хосс, Софи Кауэр, Джулиана Гловера, Аллана Кордунера и Марка Стронга. Режиссером, сценаристом и продюсером картины выступает Тодд Филд («В спальне»).

Среди других продюсеров — Александра Милчан и Скотт Ламберг. Музыкальным сопровождением ленты занималась Хильдур Гуднадоуттир, работавшая ранее над сериалом «Чернобыль» и «Джокером».

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Кейт БланшеттНоэми МерланНина ХоссДжулиан ГловерАллан КордунерМарк СтронгТодд Филд
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