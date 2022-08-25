Юэн МакГрегор сыграет русского дворянина в сериале «Джентльмен в Москве»

Шотландский актер Юэн МакГрегор, известный по фильмам «Крупная рыба» и «Мулен Руж», сыграет русского дворянина в сериале «Джентльмен в Москве». Об этом сообщил Deadline.

МакГрегор заменит в проекте Кеннета Брану. Он исполнит роль графа Александра Ростова, которому приходится пережить революцию и столкнуться с новым, кардинально изменившимся миром.

В основу сериала ляжет роман Амора Тоулза, вышедший в 2016 году. Он рассказал о том, как дворянин попал под большевистский трибунал и был вынужден под страхом смерти годами жить под домашним арестом в московском отеле «Метрополь».

«Стесненные обстоятельства Ростова открывают ему гораздо больший мир эмоциональных открытий. Строя новую жизнь в стенах отеля, он открывает для себя истинную ценность дружбы, семьи и любви», — гласит синопсис будущего сериала.

«Джентльмен в Москве» выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ в 2023 году. Шоураннером проекта станет Бен Ванстоун («О всех созданиях — больших и малых», «Последнее королевство»). Продюсерами выступят МакГрегор, Тоулз, Том Харпер («Острые козырьки», «Война и мир») и Ксавье Маршан («Наутилус»).