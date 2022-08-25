Реклама
Новости
Документальный сериал о Робби Уильямсе выйдет на Netflix в следующем году
22:50
Вышел полноценный трейлер фильма «Тар» с Кейт Бланшетт
22:46
Юэн МакГрегор сыграет русского дворянина в сериале «Джентльмен в Москве»
22:05
Rodin Eckenroth/Getty Images
Экранизацию Bioshock поставит Фрэнсис Лоуренс — режиссер «Константина» и «Голодных игр»
22:00
Netflix продлил сериал «Академия „Амбрелла“» на четвертый сезон. Он станет последним
21:23
Агентство FMT.Jetlag представит в Казани работы цифровых художников со всего мира
20:52
Премьера сериала «Русалки» с Федоровым и Мороз состоится в сентябре
20:44
Суд обязал вернуть российский Forbes прежнему собственнику
20:27
Адам Драйвер в первом трейлере «Белого шума»
20:08
Мера пресечения Ройзману, трейлер пятого сезона «Рассказа служанки» и другие новости дня
20:03
Дайджест
Кадр из фильма «Один дома» (2021)
Актера из фильма «Один дома» обвинили в изнасиловании
19:11
РКН заблокировал новостной агрегатор The True Story от экс-главы «Яндекс Новостей»
18:47
Число кибератак на российские компании увеличилось в 10 раз
18:44
Вышел трейлер фильма «Мона Лиза и кровавая луна» с Кейт Хадсон
18:18
Выпуск легковых автомобилей в России сократился на 64%
18:12
Роботы и Пугачева: вышел боевой трейлер игры Atomic Heart от российской студии Mundfish
18:11
Фото из соцсетей Евгения Ройзмана
Евгению Ройзману избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий
17:32
Разработчики Google создали нейросеть, которая удаляет шум на фотографиях
17:05
«Со слезами на глазах»: Барби Феррейра покинула сериал «Эйфория»
16:48
«Энергоатом»: Запорожская АЭС впервые в истории была полностью отключена от сети
16:37
Агентство FMT.Jetlag представит в Казани работы цифровых художников со всего мира
Сегодня в 17:52

Команда агентства FMT.Jetlag покажет 9–11 сентября на фестивале NUR в Казани работы цифровых художников и кураторов из своего сообщества. Об этом «Афише Daily» рассказали представители агентства.

Среди заявленных артистов — Team Black Cat (Швейцария), Giovanni Medalla (Италия), Relative.Berlin (Германия), Arseniy Valter (Франция), Ali Hadian (Иран) и другие. Специально к фестивалю они создадут новые работы, отражающие дух и идеи FMT.Jetlag.

© Пресс-материалы

Несколько экранов отдадут победителям еженедельного конкурса Jetlag.Weekly. Его лауреатов среди молодых талантов со всего мира выбирает куратор, который дает художникам задание. У сообщества есть неделя, чтобы выполнить его и заработать 1000 долларов.

Завершит фестиваль образовательная программа, на которой Арсений Зяббаров, основатель FMT.Jetlag, расскажет, как создавать вневременные проекты в web 3.0 и в материальном мире. Лекция начнется 11 сентября, в 13.00, в Национальной библиотеке Татарстана. Вход свободный.

FMT.Jetlag занимается NFT- и Metaverse-проектами, создает VFX и CGI контент, а также музыкальные видео. Среди партнеров и клиентов команды — Binance, Apple, Vogue, Хаски, Miyagi & Andy Panda, Octavian и Элджей.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
теги
Apple
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
СпецпроектыРекламодателямРедакцияТегиАвторыРубрикиАрхивПриложение «Афиши»
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Afisha.ruАфиша ДетиПутеводители «Афиши»Афиша-СериалыEda.ruПикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение