Агентство FMT.Jetlag представит в Казани работы цифровых художников со всего мира

Команда агентства FMT.Jetlag покажет 9–11 сентября на фестивале NUR в Казани работы цифровых художников и кураторов из своего сообщества. Об этом «Афише Daily» рассказали представители агентства.

Среди заявленных артистов — Team Black Cat (Швейцария), Giovanni Medalla (Италия), Relative.Berlin (Германия), Arseniy Valter (Франция), Ali Hadian (Иран) и другие. Специально к фестивалю они создадут новые работы, отражающие дух и идеи FMT.Jetlag.

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Несколько экранов отдадут победителям еженедельного конкурса Jetlag.Weekly. Его лауреатов среди молодых талантов со всего мира выбирает куратор, который дает художникам задание. У сообщества есть неделя, чтобы выполнить его и заработать 1000 долларов.

Завершит фестиваль образовательная программа, на которой Арсений Зяббаров, основатель FMT.Jetlag, расскажет, как создавать вневременные проекты в web 3.0 и в материальном мире. Лекция начнется 11 сентября, в 13.00, в Национальной библиотеке Татарстана. Вход свободный.

FMT.Jetlag занимается NFT- и Metaverse-проектами, создает VFX и CGI контент, а также музыкальные видео. Среди партнеров и клиентов команды — Binance, Apple, Vogue, Хаски, Miyagi & Andy Panda, Octavian и Элджей.

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