Премьера сериала «Русалки» с Федоровым и Мороз состоится в сентябре

Премьера мистического детективного сериала «Русалки» состоится 10 сентября на «Кинопоиске» и Wink.

Проект рассказывает о загадочных событиях, которые происходят в небольшом приморском городе. Сестра-близнец главной героини Риты Майя исчезла во время семейной поездки к морю. Однако спустя четырнадцать лет ее тело находят в дюнах, хотя считалось, что она утонула.

«Неужели все эти годы Майя была жива и где‑то скрывалась? Рита — следователь и вместе с новым напарником Матвеем Кожуховым хочет распутать клубок семейных тайн, догадываясь, что все совсем не так, как казалось», — подчеркивается в логлайне сериала.

«Русалки» — это российская адаптация израильского телевизионного бестселлера «Mermaids» Шахера Могана, который был признан местными критиками лучшим триллером. Производством сериала занимались кинокомпания «Амедиа Продакшн» и продюсерская компания «Среда».

В проекте снялись Иева Андреевайте, Петр Федоров, Михаил Горевой, Дарья Мороз, Мераб Нинидзе, Марта Тимофеева-Кесслер, Евгения Дмитриева, Вера Воронкова, Северия Янушаускайте, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Чеботарев, Сабина Ахмедова, Нана Муштакова и другие. В качестве режиссера выступил Александр Кириенко («Свои дети», «Питер-Москва»).