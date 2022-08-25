Число кибератак на российские компании увеличилось в 10 раз

В марте — июне 2022 года число кибератак на российские компании увеличилось в 9,6 раза, заявил руководитель направления по технологической поддержке облачных и инфраструктурных решений «Мегафона» Григорий Айкашев. Его слова передает ТАСС.

В пять раз выросло число запросов на различные сервисы ИТ-безопасности, в том числе на защиту от DDoS-атак и фаерволы — фильтры для обнаружения и блокирования нежелательного сетевого воздействия.

Больше всего атак было совершено при помощи вредоносного ПО: их доля выросла с 25% в первом квартале до 32% во втором, сообщил директор по развитию бизнеса сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар» Алексей Павлов.

Он также отметил, что с марта по июнь наблюдался трехкратный рост доли инцидентов высокой степени критичности. Так характеризуют те, что оказывают значительное влияние на бизнес.

Большая их часть была связана с веб-атаками (95% во втором квартале против 77% в первом). Наблюдался существенный рост числа случаев, связанных с воздействием на уязвимости: с 9% до 15%.

Среди компаний, на которые были совершены кибератаки за март — июнь, оказался, например, видеохостинг Rutube. Хакеры атаковали его 9 мая, работа сервиса была возобновлена спустя три дня после инцидента, однако часть функционала оставалась недоступна. 25 мая гендиректор платформы Александр Моисеев заявил, что ее работа восстановлена на 99,9%.

расскажите друзьям