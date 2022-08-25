Выпуск легковых автомобилей в России сократился на 64%

Выпуск легковых автомобилей в России за первые семь месяцев 2022 года сократился на 64,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и составил 300 тыс. единиц, передает аналитическое агентство «Автостат».

За июль производство сократилось на 80,6% год к году, было выпущено 19 тыс. автомобилей. Агентство отмечает, что в этот период АвтоВАЗ возобновил производство внедорожника Lada Niva Legend и универсала Lada Granta Cross в упрощенных комплектациях.

Продолжали работать УАЗ и тульский завод китайского бренда Haval. Конвейеры остальных автомобильных предприятий в России простаивали из‑за санкций или нехватки компонентов вследствие нарушения логистики, передает «Автостат».

Производство грузовых авто за январь — июль оказалось на 20,1% ниже показателя за аналогичный период 2021-го — 80,5 тыс. единиц. В июле с российских конвейеров сошло 10,1 тыс. грузовиков, на 35,9% меньше год к году.

На такую статистику повлияли плановые отпуска, которые в июле вводил завод «Урал», в июле — августе — Горьковский автозавод. Первый ремонтировал оборудование, второй занимался установкой нового.

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