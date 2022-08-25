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В Москве температура воздуха побила рекорд 1988 года
Сегодня в 11:37

В Москве побит температурный рекорд 1988 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

На главной столичной метеостанции на ВДНХ к полудню температура воздуха достигла 30,3 градуса. 34 года назад в этот день метеоучреждение зафиксировало 29,3 градуса.

По данным синоптиков, сегодня, 25 августа, температура воздуха может достичь 32-34 градусов.

Из‑за аномальной жары в столице и Подмосковье до 28 августа действует оранжевый уровень опасности. Кроме того, в Москве с 20 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность пятого класса: пожары возникают от любого источника огня и повышенных температур.

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